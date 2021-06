Grünes Licht für die blaue Fußballwelt – SoccArena öffnet ab 28. Juni 2021 wieder!

Die SoccArena öffnet wieder! Ab kommenden Montag, 28. Juni, heißt es Anpfiff für das große, blaue Fußballvergnügen im Olympiapark. Geöffnet ist die SoccArena Montag bis Freitag von 14.00 bis 22.30 Uhr und Samstag, Sonntag, Feiertage von 12.00 bis 21.00 Uhr. In den bayerischen Sommerschulferien kann von 12.00 bis 22.30 Uhr 5 gegen 5 gekickt werden. Auch hier gelten selbstverständlich Abstands- und Hygieneregeln, lediglich beim Spiel auf dem Court darf die Maske abgenommen werden. Umkleiden und Duschen sind geschlossen, Zuschauer nicht zugelassen. Zudem wird es vorerst keine gastronomischen Angebote geben, womit die beliebten Party-Angebote in der SoccArena erst einmal entfallen. Buchungen für die SoccArena sind ab sofort möglich: https://www.soccarena-olympiapark.de/

Endlich wieder mehr erleben – heißt es nun im ganzen Olympiapark: So bietet der Olympiaturm die beste Aussicht über München und Umland, im Drehrestaurant 181 kann geschlemmt und das Rockmuseum bestaunt werden. Der Besucherservice bietet eine Reihe von Touren an, der Flying Fox wartet auf mutige Besucher:innen und das Olympiastadion kann auf eigene Faust besichtigt werden. Geöffnet haben außerdem das Restaurant am Olympiasee sowie der Biergarten auf dem Coubertinplatz (je nach Wetterlage). Für Familien besonders interessant, ist auch der Besuch des Sea Life. Nicht zu vergessen, der Bootsverleih, die Minigolfanlage und das Kino am Olympiasee und die Tennisanlage an der Werner-von Linde-Halle. Und immer empfehlenswert: eine Runde durch den Olympiapark mit der Parkeisenbahn.

Zu beachten: Alle Informationen zu Öffnungszeiten und Hygienemaßnahmen finden Sie unter www.olympiapark.de, zudem für den Flying Fox und den Bootsverleih unter https://sayaq-adventures-muenchen.com, für das Sea Life unter https://www.visitsealife.com/muenchen und das Kino am Olympiasee unter https://www.kinoamolympiasee.de.