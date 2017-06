Harlaching: 4-jähriges Mädchen wird von einem silbergrauen SUV angefahren – Fahrer flüchtet

Am Mittwoch, 31.05.2017, um 13.55 Uhr, stand ein 4-jähriges Mädchen zusammen mit ihrer Mutter auf einer Fußgängerinsel der Grünwalder Straße / Isenschmidstraße. Beide wollten die dortige Fußgängerfurt überqueren. Beide warteten an der Ampel, bis diese Grün zeigt.

In diesem Moment fuhr ein silbergrauer SUV die Grünwalder Straße stadtauswärts. An der Einmündung zur Grünwalder Straße / Isenschmidstraße kam der SUV aus noch ungeklärter Ursache in der Linkskurve zu weit nach rechts, geriet mit dem rechten vorderen Fahrzeugeck auf die Fußgängerinsel und stieß dort mit der 4-Jährigen zusammen.

Das Mädchen stürzte durch den Zusammenstoß nach hinten zu Boden und blieb dort leicht verletzt liegen.

Der unbekannte Unfallverursacher verringerte nach dem Zusammenstoß zunächst seine Geschwindigkeit, beschleunigte unmittelbar darauf wieder und flüchtete auf der Geiselgasteigstraße in südlicher Richtung.

Das 4-jährige Mädchen musste an der Unfallstelle durch einen Rettungswagen erstversorgt werden. Im Anschluss wurde sie von ihren Eltern in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zum unbekannten Unfallverursacher werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.