Hauptbahnhof: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nach Kontrolle

Am Samstag, 03.09.2022, gegen 01:40 Uhr, fiel einer uniformierten Polizeistreife ein stark alkoholisierter 35-Jähriger in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofes auf. Der Mann mit Wohnsitz in München verweigerte zunächst die Herausgabe seiner Personalien bzw. seiner Personaldokumente. Als ihm die Durchsuchung nach den Personaldokumenten gegebenenfalls mit unmittelbarem Zwang angedroht wurde, beleidigte er einen 38-jährigen Polizeibeamten und leistete erheblichen körperlichen Widerstand. Im Rahmen der Widerstandshandlungen schubste er den 38-jährigen Polizeibeamten zu Boden, wodurch dieser nicht unerheblich verletzt wurde. Daraufhin wurde der 35-Jährige festgenommen und zur Polizeiinspektion 16 (Hauptbahnhof) gebracht und dort in Gewahrsam genommen.

Während der Ingewahrsamnahme beleidigte der 35-Jährigen einen weiteren Polizeibeamten.

Gegen den 35-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde der Polizeibeamte am Kopf, Rücken und am Bein verletzt und war nicht mehr dienstfähig.

Das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.