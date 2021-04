Höhenkirchen-Siegertsbrunn: Trotz Flucht – Mutmaßlicher Sprayer gefasst

Am Samstagmorgen (17. April) wurde am S-Bahnhaltepunkt Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Lkr. München, in guter Zusammenarbeit von Landes- und Bundespolizei, ein 28-Jähriger aufgegriffen, dem zur Last gelegt wird eine S-Bahn besprüht zu haben.

Gegen 08:30 Uhr war der Polizei die Besprühung einer S-Bahn am Haltepunkt Höhenkirchen-Siegertsbrunn gemeldet worden. Als Beamte der Landespolizei vor Ort erschienen, war von Sprayern zunächst keine Spur mehr vorhanden. Lediglich eine auf 14 m² besprühte S-Bahn sowie diverse Sprayerutensilien wurden noch aufgefunden. Wenig später erkannte ein Beamter in einem nahen Gebüsch eine sich versteckende Person. Auf Zuruf flüchtete diese in Richtung von Häusern im Bereich des Zaunkönigwegs.

Nach längerer Absuche, unter anderem unter Einsatz eines Helikopters der Bayerischen Landespolizei, erkannte ein Beamter der Bundespolizei den Flüchtigen, der sich hinter einer Tür in einer Tiefgarage versteckt hatte. Ein Beamter der Landespolizei erkannte den Flüchtenden als jene Person, die vor ihm weggelaufen war, worauf der 28-jährige Deutsche wegen des Verdachts der Sachbeschädigung vorläufig festgenommen wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft konnte der Unterschleißheim Wohnende das Revier der Bundespolizei am Ostbahnhof, zu dem er verbracht worden war, wieder freien Fußes verlassen.