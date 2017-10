Jubiläumswochenende 10 Jahre BMW Welt

Die BMW Welt feiert ihren zehnten Geburtstag und lädt zum großen Jubiläumswochenende ein: Am Samstag, 21.10., und Sonntag, 22.10., hält die BMW Welt spannende und interessante Aktivitäten für die ganze Familie, für alle Fans und Freunde der Marke sowie alle Wegbegleiter der zehnjährigen Erfolgsgeschichte der BMW Welt bereit.

10 Jahre BMW Welt: Eine Erfolgsgeschichte.

Mit weit über 20 Millionen Besuchern seit der Eröffnung im Herbst 2007 übertrifft die BMW Welt mit ihrem einzigartigen Konzept als Auslieferungs- und Markenerlebniszentrum, Veranstaltungsort und Treffpunkt für Automobil-, Design- und Technikbegeisterte alle Erwartungen. Längst ist die BMW Welt mit ihrer ikonischen Architektur aus dem Stadtbild des modernen Münchens nicht mehr wegzudenken. Nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland begeistert die BMW Welt als einzigartiger Ort, um mit der BMW Group und ihren Marken in Kontakt zu kommen: Zwei Drittel der Besucher kommen von außerhalb Deutschlands in die BMW Welt, besonders stark vertreten sind Gäste aus den USA und Asien.

Pro Tag werden in der BMW Welt bis zu 160 Automobile an Kunden ausgeliefert, im Jahresschnitt kommen so über 20.000 Auslieferungen zusammen. Als Gastgeber und Veranstalter begrüßt die BMW Welt im Jahr über 50.000 Gäste bei über 450 Veranstaltungen; schon mehr als 200.000 Kinder nahmen in den vergangenen Jahren an den BMW Junior Programmen teil oder feierten einen der rund 3.000 Kindergeburtstage im Junior Campus der BMW Welt. Das vom international renommierten Architekturbüro COOP HIMMELB(L)AU unter der Leitung von Wolf D. Prix entworfenen Gebäude beherbergt zu dem internationale Spitzengastronomie unter der Leitung von Feinkost Käfer: Das Gourmet-Restaurant EssZimmer um Küchendirektor Bobby Bräuer ist mit zwei Guide Michelin-Sternen sowie 18 Gault&Millau-Punkten ausgezeichnet.

Festwochenende für Fans, Freunde und Interessierte.

Am Wochenende des 21. und 22. Oktober lädt die BMW Welt alle Fans und Freunde des Hauses ein, gemeinsam 10 Jahre BMW Welt zu feiern. Der Radiosenders RadioGong 96.3 begleitet das Jubiläum das ganze Wochenende mit seiner Show und seinen DJs und sorgt für die richtige Partymusik.

Bei kostenlosen BMW Welt Führungen erfahren Interessierte detaillierte Informationen zum Haus, seiner Entstehungsgeschichte, den Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad sowie zur Architektur. Ein Blick hinter die Kulissen der BMW Welt und in die hauseigene Werkstatt zeigt exklusiv den großen logistischen Aufwand, der hinter bis zu 160 Automobilauslieferungen am Tag steckt.

Die einzigartige Geschichte von BMW und MINI sowie das unnachahmliche Design der beiden Marken lassen sich im Auditorium der BMW Welt erleben. Unter dem Titel „BMW Group Hommage“ zeigt die Ausstellung ikonische Fahrzeuge der BMW und MINI Historie und ihre modernen Interpretationen der Designer, die in aufregenden Unikaten realisiert wurden. Zu sehen sind unter anderem der legendäre BMW 328 und der BMW 328 Hommage, der Austin Mini Cooper S Works Rallye und der MINI ACV30 Hommage oder das Kultfahrzeug BMW 2002 turbo mit seiner modernen Pendant, dem BMW 2002 Hommage.

Auf dem Vorplatz der BMW Welt erleben Besucher die elektrische Mobilität von BMW i. Der vollelektrische BMW i3 und der ikonische BMW i8 stehen für kostenlose Probefahrten bereit.

Motorsportbegeisterte können am Sonntag auf der Premiere der BMW Welt, wo normalerweise täglich viele Kunden ihren neuen BMW in Empfang nehmen, eine Taxifahrt mit dem BMW M4 GTS DTM SafetyCar machen.

Gewagt wird es bei den BMW Motorrad Stunt Shows, die mehrmals täglich auf der Plaza der BMW Welt stattfinden. Besucher können sich auf waghalsige Manöver und den legendären Ritt über die Treppen der BMW Welt freuen.

MINI feiert 10 Jahre BMW Welt markentypisch mit dem coolen MINI Barista Truck und der MINI Fotobox mit Social Media Funktion.

Besucher, die sich für handwerkliche Perfektion und automobilen Luxus interessieren, entdecken in exklusiven Vorstellungen mit einem Product Genius den neuesten Rolls-Royce Phantom. Für BMW Individual zeigt eine Keder-Näherin in Live-Demonstrationen, was mit der BMW Individual Manufaktur alles an kreativer, individueller Gestaltung im Fahrzeug möglich ist.

Als Highlight des Wochenendes steigen am Sonntag 5.000 Luftballons[1] in den BMW Farben weiß und blau beim großen Jubiläumsgewinnspiel auf. Für den weitesten Luftballonflug hält die BMW Welt einen Überraschungspreis bereit.

Die kleinsten Autofans kommen beim Kinderprogramm auf ihre Kosten. Beim BMW Kids Parcours und der Bike Carrerabahn können die Kleinen ihren Tatendrang voll ausleben oder mit BMW i8 und BMW i3 Racern schon mal für die zukünftige Rennfahrerkarriere üben. Der Junior Campus bietet darüber hinaus ein vielfältiges Bastelprogramm und ein Autoquiz mit Gewinnspiel.

Im architektonischen Aushängeschild der BMW Welt, dem Doppelkegel, lädt die BMW Group zur Zukunftsausstellung NEXT100 ein. Hier können Besucher sich von den Zukunftsvisionen der BMW Group inspirieren lassen und können in vier interaktive Markenwelten eintauchen, die ihnen die spannende Reise zur individuellen Premium-Mobilität von Morgen erlebbar machen.

Das Jubiläums Wochenende „10 Jahre BMW Welt“ im Überblick.

Samstag, 21.10 und Sonntag 22.10. ab 10:30 bis 18:00 Uhr

Freier Eintritt, kostenlose BMW Welt Führungen

RadioGong 96.3 Show

BMW: Sonderausstellung „BMW Group Hommage“, Safety Car Taxi Fahrten auf der Premiere (nur am Sonntag), BMW i Testfahrten, BMW Individual Keder-Näherin.

MINI: MINI Barista-Truck, MINI Fotobox

BMW Motorrad: BMW Motorrad Stund Show

Rolls-Royce: Exklusive Präsentation Rolls-Royce Phantom

Kinderprogramm: BMW Kids Parcours, BMW Bike Carrerabahn, BMW i Racer Parcours, Bastelprogramm und Autoquiz im Junior Campus.

Sonntag: Luftballon-Gewinnspiel