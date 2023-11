Kletter- und Boulderzentrum München-West in Gilching: Tag der offenen Tür am 12. November 2023

Der Alpenverein München & Oberland lädt gemeinsam mit dem DAV Kletter- und Boulderzentrum Gilching zum Entdecken des neuen Kinderparadieses sowie des neuen Trainingsraums mit Kilter-Board ein.

Am Sonntag, den 12. November 2023, findet im Kletter- und Boulderzentrum München-West in Gilching ein Tag der offenen Tür von 10:00 bis 17:00 Uhr statt.

Dominik Arnold, Betriebsleiter der Gilchinger Anlage: „Wir haben in den letzten Wochen und Monaten eine Vielzahl an Neuerungen umgesetzt. Im Außenbereich wurden zwei neue Boulderbereiche, eine neue Lead-Kletterwand sowie ein neuer Fallschutzboden errichtet. Im Innenbereich haben wir den Fallschutzboden saniert sowie ein neues Kinderparadies und einen neuen Trainingsraum gebaut.“

Im Trainingsraum wurde unter anderem auch ein Kilter-Board installiert. Dominik Arnold: „Kilter-Boards sind der absolute Trend, was modernes Kletter- und Bouldertraining angeht. Hierbei kann man sich über einen eigene App einen Boulder via LED am Board anzeigen. Unser Kilter-Board umfasst mehr als 100.000 Boulder.“

Diese Modernisierungen sind Grund genug, mit allen Interessierten zu feiern. Der Eintritt ist den gesamten Sonntag von 09:00 bis 21:00 Uhr frei. Für alle Besucher*innen gibt es ein umfangreiches, kostenfreies Programm – vom Schnupperklettern bis zu einer Bouldereinführung.

Daneben können sich alle Besucher*innen an einer Klimmzug-Challenge versuchen und an einem Gewinnspiel teilnehmen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt – mit frisch zubereiteter Pinsa (12:00-17:00 Uhr), Freibier und gratis alkoholfreien Getränken (solange der Vorrat reicht).