MVG Streik-Update 09:30 Uhr

U-Bahn auf zwei Abschnitten (U3/U6, U2/U5)

Tram auf drei Linien (20, 25, abschnittsweise 17)

Busse auf allen Linien

Die Gewerkschaften Verdi und NahVG haben für Dienstag, 14. April, erneut zu einem ganztätigen Warnstreik aufgerufen. Davon sind vor allem die Fahrgäste von U-Bahn, Trambahn und den Buslinien bis zur Nummer 199 betroffen. Die S-Bahn, die Regionalzüge und die MVV-Regionalbuslinien werden nicht bestreikt.

Ein regulärer Betrieb ist voraussichtlich wieder ab Mittwoch, 15. April, 3:30 Uhr möglich, wenn der Streik beendet ist.

Die MVG empfiehlt, während des Streiks auf andere Verkehrsmittel auszuweichen, Fahrgemeinschaften zu bilden oder Homeoffice einzuplanen, wenn das möglich ist.

Aktuelle Betriebslage (Stand 09:30 Uhr)

Die U-Bahn fährt auf zwei Abschnitten:

U3/U6 alle 10 Minuten im Abschnitt Fürstenried West – Implerstraße – Sendlinger Tor – Münchner Freiheit – Fröttmaning

U2/U5 alle 20 Minuten im Abschnitt Feldmoching – Scheidplatz – Hauptbahnhof – Sendlinger Tor – Giesing Bf. – Neuperlach Süd

Bei der Tram sind drei Linien in Betrieb:

Linie 20 im 10-Minuten-Takt

Linie 25 im 20-Minuten-Takt

Linie 17 im Abschnitt Sendlinger Tor – St. Emmeram alle 20 Minuten

Beim Bus sind gut zwei Drittel der Fahrzeuge unterwegs. Die Busse fahren unregelmäßig auf allen Linien.

Aktuelle Informationen auf mvg.de und in der App MVGO

In der Verbindungsauskunft finden Fahrgäste wie immer alle aktuellen Infos:

unter „Aktuelle Störungen“ auf mvg.de

unter „Störungen“ in der App MVGO

Dort ist während des Streiks unter anderem ersichtlich, auf welchen Linien Fahrzeuge unterwegs sind – vor allem für Busfahrgäste ist diese Information relevant. Die Meldung wird regelmäßig aktualisiert.

Die aktuelle Verbindungsabfrage auf mvg.de und in der App MVGO zeigt mit farbiger Uhrzeit an, welche Züge und Busse auch im Streikfall fahren (grün = pünktlich; rot = verspätet). Die U-Bahnfahrten sowie die Fahrten der Tram 17 können derzeit nicht in der Fahrplanauskunft (Verbindungen und Abfahrten) angezeigt werden.

Außerdem informiert die MVG auch über Anzeigen und Ansagen über die Betriebslage.

Stand der Tarifverhandlungen

Fragen zum Stand der Verhandlungen sind an den Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern beziehungsweise die Gewerkschaft Verdi zu richten.

Am Montag, 13. April, haben sich die Kämmerer großer bayerischer Städte mit einem offenen Brief an Verdi gewendet. Darin appellieren sie, einen zeitnahen Abschluss herbeizuführen, der den berechtigten Interessen der Beschäftigten durch angemessene Lohnsteigerungen Rechnung trägt, zugleich aber die Finanzierbarkeit des ÖPNV insgesamt nicht überfordert.