Kohlenmonoxid-Austritt bei Rettungswache – Mitarbeiter blieben unverletzt

Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist es in einer Rettungswache einer Hilfsorganisation zu einem Kohlenmonoxid-Austritt an einer defekten Heizung gekommen. Die Mitarbeiter blieben unverletzt.

Gegen 22:30 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr München zu einem Gasaustritt in einem Wach- und Bürogebäude einer Rettungsdienstorganisation alarmiert. Ein Mitarbeiter nahm einen seltsamen Geruch war und erkundete die Kellerräume. Dort meldete ein CO-Warngerät, welches er bei sich trug, eine erhöhte Konzentration des geruchlosen und unsichtbaren Gases. Daraufhin informierte er umgehend die Integrierte Leitstelle München und verließ mit seinen Kollegen das Gebäude.

Einsatzkräfte der Feuerwehr München trafen kurze Zeit später an der Rettungswache ein. Im Keller des Gebäudes nahm ein Atemschutztrupp weitere Messungen vor und es bestätigte sich der Kohlenmonoxid Austritt in dem Heizungsraum. Die offensichtlich defekte Heizung wurde außer Betrieb genommen und das Gebäude umfangreich belüftet. Weitere Messungen zeigten keine erhöhte CO-Konzentration mehr.