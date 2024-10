Küchenbrand – Feuerwehr muss Familie mit Drehleiter gerettet

Eine Familie ist von der Feuerwehr vom Balkon ihrer Wohnung gerettet worden. Der Küchenbrand wurde abgelöscht.

Mehrere Anrufe meldeten einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Rottalstraße. Daraufhin wurden mehrere Feuerwehrfahrzeuge und Rettungsdiensteinheiten zur Einsatzstelle geschickt. Die Besatzung eines Rettungswagens teilte den Feuerwehrleuten mit, dass sich auf dem Balkon im vierten Obergeschoss eine Familie aus der Brandwohnung befindet, deren Fluchtweg durch die Wohnung nicht möglich ist.

Der Einsatzleiter der Feuerwehr ließ umgehend die Drehleiter auf der Gebäuderückseite in Stellung bringen. Die Einsatzkräfte rettete die Familie mit der Drehleiter vom Balkon und übergab sie den Einsatzkräften des Rettungsdienstes. Sie wurden vor Ort behandelt. Die 29-jährige Mutter sowie ihr 4 Jahre alter Sohn wurden in eine Münchner Klinik zur weiteren medizinischen Abklärung transportiert. Der Vater und die Tochter fuhren eigenständig mit ihrem Pkw ebenfalls in die gleiche Klinik. Zeitgleich zur Versorgung der Verletzten wurde ein Löschangriff über das Treppenhaus eingeleitet. Ein Trupp unter Atemschutz löschte die brennenden Einrichtungsgegenstände in der Küche ab. Das in Brand geratene Fett war durch Abdecken des Topfes mit einem Deckel bereits erloschen. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten belüftet. Weitere Feuerwehrleute kontrollierten die umliegenden Wohnungen.

Kurz vor dem Einsatzende erlitt ein Feuerwehrmann einen leichten Schwächeanfall. Er wurde von der Besatzung eines Rettungswagens betreut und untersucht. Nach einer kurzen Erholungsphase konnte er zurück zum Gerätehaus fahren.

Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt die genauen Umstände des Brandereignisses.