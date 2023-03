Medaille „München leuchtet“ für Marian und Dr. Bernt Lampe

Städtepartnerschaften dienen dem kulturellen Austausch und der Völkerverständigung. Im Mittelpunkt steht dabei, Menschen unterschiedlicher Herkunft einander näher zu bringen. In besonderem Maß haben sich Marian Lampe und Dr. Bernt Lampe um die Münchner Städtepartnerschaft mit der simbabwischen Hauptstadt Harare verdient gemacht. Ihr jahrzehntelanges Engagement bei der Aufbereitung der Nachrichten aus dem afrikanischen Land im Pressespiegel „Zim-News“ hat die Stadt München jetzt mit der Medaille „München leuchtet – Den Freundinnen und Freunden Münchens“ in Bronze gewürdigt. Bürgermeisterin Verena Dietl überreichte dem Ehepaar Lampe die Ehrung jetzt im Rahmen einer kleinen Feier im Rathaus.

Bürgermeisterin Verena Dietl: „Marian und Bernt Lampe haben die Städtepartnerschaft Münchens mit Harare seit deren Start 1996 unterstützt und mit Leben gefüllt. Durch ihre regelmäßige Mitarbeit im Arbeitskreis der Harare-München-Partnerschaft und ihrem immensen Engagement bei der Erstellung der ‚Zim-News‘ haben die beiden über lange Zeit einen wichtigen Beitrag dafür geleistet, dass interessierte Münchner Bürgerinnen und Bürger Informationen über das Leben, die Probleme und die aktuelle Situation in Simbabwe und Harare erhielten. Für diesen außerordentlichen ehrenamtlichen Einsatz danke ich Marian und Bernt Lampe ganz herzlich.“ Mit den monatlichen „Zim-News“ stellte das Ehepaar Lampe eine Sammlung von Nachrichten aus der Partnerstadt Harare sowie Informationen zur weitergehenden politischen Entwicklung Simbabwes zur Verfügung. Au-ßergewöhnlich war dabei die Erstellung in deutscher Sprache, obwohl die Berichterstattung aus Simbabwe fast ausschließlich auf Englisch erfolgt. „Zim-News“ gewährten damit einen umfassenden Einblick in die Vorgänge in Harare und stellte eine überaus wichtige Arbeit für Akteure auf administrativer und zivilgesellschaftlicher Ebene dar. Leider musste das Ehepaar seine Tätigkeit altersbedingt kürzlich aufgeben.

An der Auszeichnung nahmen neben Freund*innen und Wegbegleiter*innen der Geehrten auch die Stadtrats-Mitglieder Alexandra Gaßmann und Rudolf Schabl (beide Stadtratsfraktion der CSU mit FREIE WÄHLER) teil.