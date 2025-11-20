Mehrere Wohnungseinbrüche in Taufkirchen – Zeugenaufruf

Am Mittwoch, 19.11.2025, kam es zu drei Einbrüchen in Taufkirchen.

Fall 1:

Im Zeitraum von 16:45 Uhr bis 18:05 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in den Garten eines Reihenhauses. Dort wurde die Terrassentür gewaltsam geöffnet und das Innere des Gebäudes nach Wertgegenständen durchsucht.

Der oder die unbekannten Täter entwendeten Wertgegenstände im Wert eines vierstelligen Betrages. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Gegen 18:05 Uhr bemerkten Anwohner den Einbruch und informierten den Polizeinotruf 110.

Fall 2:

Im Zeitraum von 10:05 Uhr bis 19:30 Uhr gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Mehrfamilienhauses. Dort öffneten sie gewaltsam das Küchenfenster zu einer Wohnung.

Im Inneren wurde Bargeld entwendet, bevor sie sich in unbekannte Richtung entfernten.

Gegen 19:30 Uhr bemerkten Anwohner den Einbruch und informierten den Polizeinotruf 110.

Fall 3:

Im Zeitraum von 11:40 Uhr bis 19:45 Uhr gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Reihenhauses. Dort öffneten sie gewaltsam die dortige Terrassentür und durchsuchten ein Stockwerk nach Wertgegenständen.

Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung. Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde, bedarf noch weiterer Ermittlungen.

Gegen 19:45 Uhr bemerkten Anwohner den Einbruch und informierten den Polizeinotruf 110.

Die jeweils sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen brachten bislang keine weiteren Hinweise auf die Täter.

Vor Ort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Aurikelstraße, Akeleistraße, Edelweißstraße, Hohenbrunner Weg, Nelkenweg und Dammerbauerweg (Taufkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.