Nach Körperverletzung in Sendling festgenommen

Am Dienstag, 10.02.2026 gegen 21:10 Uhr, befand sich ein 29-Jähriger (deutsche Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München) mit mehreren Fahrgästen in einer U-Bahn der Linie U6 in Richtung Großhadern.

Aus bislang unbekannten Gründen schlug der 29-Jährige einem 66-Jährigen (deutsche Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München) unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Als anschließend mehrere Fahrgäste den 29-Jährigen von weiteren Handlungen abhalten wollten, schlug er einem 62-Jährigen (deutscher Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in Fürth) ebenfalls ins Gesicht und spuckte eine 30-Jährige (deutsche Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München) an.

An der Station Harras konnte der 29-Jährige schließlich durch Fahrgäste zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreife festgehalten werden.

Bei der anschließenden Festnahme verhielt sich der 29-Jährige weiterhin aggressiv. Ein Alkoholtest ergab eine deutliche Alkoholisierung.

Der 66-Jährige wurde zur Abklärung einer Verletzung in ein Krankenhaus gebracht. Der 62-Jährige bedurfte keiner ärztlichen Behandlung.

Der 29-Jährige wurde wegen Körperverletzung sowie Beleidigung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 24 geführt.