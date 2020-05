Neue Schienen für die U3: Ab 23 Uhr Linienteilung an der Aidenbachstraße

Die Grunderneuerung der Münchner U-Bahn geht auch in Corona-Zeiten planmäßig weiter: Auf der U-Bahnlinie U3 werden von Sonntag, 17. Mai, bis Donnerstag, 21. Mai, zwischen den Stationen Basler Straße und Forstenrieder Allee in Fahrtrichtung Moosach ca. 900 Meter Schienen erneuert. Dadurch kann die U3 im Spätverkehr ab ca. 23 Uhr zwischen Forstenrieder Allee und Fürstenried West in beiden Richtungen nur auf einem Gleis verkehren und muss an der Aidenbachstraße geteilt werden. Der südliche Teil zwischen Fürstenried West und Aidenbachstraße kann wegen des langen eingleisigen Abschnitts nur im 20-Minuten-Takt bedient werden. Auf dem Rest der Linie zwischen Aidenbachstraße und Moosach kommt wie gewohnt alle zehn Minuten ein Zug.

Die die Gleise im Baustellenbereich nur mit deutlich reduziertem Tempo befahren werden dürfen, muss leider auch tagsüber mit Verspätungen gerechnet werden. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) bittet Ihre Fahrgäste, entsprechend mehr Zeit einzuplanen.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste unter anderem mit Aushängen und Anzeigen über die Baustelle. Informationen zu allen Betriebsänderungen gibt es auch im Internet auf www.mvg.de/schienenwechsel, in der App „MVG Fahrinfo München“ sowie an der MVG Hotline 0800 344 22 66 00 (gebührenfrei).