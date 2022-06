Neuperlach: Verkehrsunfall zwischen Pkw und querender Fußgängerin – eine Person schwer verletzt

Am Freitag, 10.06.2022, gegen 10:10 Uhr, befuhr ein 65-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Ford den Karl-Marx-Ring in Richtung stadtauswärts (östliche Richtung). Zeitgleich beabsichtigte eine 82-Jährige mit Wohnsitz in München, etwa auf Höhe der Hausnummer 6, die Fahrbahn des Karl-Marx-Rings fußläufig zu überqueren.

Im Bereich der Fahrbahn kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und der Fußgängerin. Die 82-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst zur stationären medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am beteiligten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.