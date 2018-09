Neuwahl des Selbsthilfebeirats der Landeshauptstadt München

Ab dem 10. November bis einschließlich 3. Dezember diesen Jahres, wird der 21. Selbsthilfebeirat der Landeshauptstadt München durch Briefwahl neu gewählt. Alle Selbsthilfegruppen und selbstorgansierten Initiativen in München sind aufgerufen, Kandidatinnen und Kandidaten aufzustellen und sich an der Wahl zu beteiligen.

Was macht der Selbsthilfebeirat?

Der Selbsthilfebeirat ist ein von Stadtrat eingesetztes unabhängiges Gremium zur Beratung der Landeshauptstadt München in allen Fragen der Selbsthilfe. Er vertritt die Interessen der Selbsthilfe und setzt sich für ein selbsthilfefreundliches Klima in der Stadt ein. Unter anderem begutachtet er die Förderanträge der Selbsthilfegruppen und gibt dazu Empfehlungen an die Stadtverwaltung.

Wie setzt sich der Selbsthilfebeirat zusammen?

Der Selbsthilfebeirat setzt sich aus neun Mitgliedern zusammen, davon werden vier Mitglieder durch die Selbsthilfeinitiativen gewählt und fünf von der Landeshauptstadt München bestellt. Die Amtszeit beträgt drei Jahre.

Wer wird gewählt?

Zu wählen sind vier Mitglieder des Selbsthilfebeirats. Diese sollen bestimmte Themenbereiche abdecken, dies bedeutet, dass sie aus Gruppen bzw. Initiativen kommen, die in diesen Themenfeldern aktiv sind. Gewählt wird je ein Vertreter/eine Vertreterin aus den Bereichen: Gesundheit, Soziales, Familienselbsthilfe und Migration.

Wer darf wählen?

Wahlberechtigt sind Gruppen/Initiativen der Selbsthilfe mit Sitz in der Landeshauptstadt München, denen überwiegend Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt München angehören. Als Selbsthilfegruppe bzw. selbst organisierte Initiative gilt, wer folgende Kriterien erfüllt:

Die Mitglieder der Gruppe/Initiative engagieren sich aus direkter oder indirekter Betroffenheit von einem Thema, einem sozialen Problem, einer Erkrankung.

Sie arbeiten auf vorrangig ehrenamtlicher Basis

Sie sind parteipolitisch neutral und weltanschaulich offen

Die Gruppe/Initiative verfolgt keine kommerziellen Interessen

Die Gruppe/Initiative wird nicht dauerhaft professionell (hauptamtlich bezahlt) angeleitet

Jede wahlberechtigte Gruppe/Initiative darf einen Wahlzettel ausfüllen.

Mit diesem kann sie für jeden der vier Themenbereiche einen Kandidaten, eine Kandidatin wählen. Es können also insgesamt 4 Stimmen vergeben werden.

Alle Gruppen/Initiativen, die bereits im Wählerverzeichnis eingetragen sind, (Selbsthilfedatenbank des SHZ) erhalten bis 10. November 2018 per Postsendung die Wahlunterlagen. Alle anderen Selbsthilfegruppen und selbstorganisierten Initiativen, die sich an der Wahl beteiligen möchten, können sich in das Wählerverzeichnis eintragen lassen und erhalten anschließend die Wahlunterlagen (Kontakt über: info@selbsthilfebeirat-muenchen.de). Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist.

Wie wird gewählt?

Die Wahl des Selbsthilfebeirats wird als Briefwahl durchgeführt. Die Stimmabgabe beginnt mit dem Erhalt der Wahlunterlagen und endet am Montag, den 3.12.2018.

Sie erfolgt durch Rücksendung der Wahlunterlagen (Eintragung ins Wählerverzeichnis, Stimmzettel) und wird selbstverständlich als geheime Wahl durchgeführt. Das Wahlergebnis wird am 4.12.2018 ab 17 Uhr im Selbsthilfezentrum München an der Westendstraße 68, 80339 München festgestellt. Die Veranstaltung ist öffentlich.

Wer kann sich als Kandidat/Kandidatin zur Wahl stellen?

Wählbar sind alle ehrenamtlich tätigen Mitglieder der wahlberechtigten Gruppen/Initiativen der Selbsthilfe, wobei jede Gruppe/Initiative, nur maximal einen Kandidaten aufstellen darf. Die Wahlbewerbung muss mit den Mitgliedern der jeweiligen Gruppe/Initiative abgestimmt sein.

Die Vorschläge für Kandidatinnen und Kandidaten müssen mit der unterzeichneten Bewerber-Erklärung spätestens bis 15.10.2018, dem Wahlvorstand beim Selbsthilfebeirat vorliegen. Sie können postalisch oder persönlich eingereicht werden.

Wenn Sie Fragen zur Wahl haben, können Sie sich gerne mit der Geschäftsstelle des Selbsthilfebeirats im Selbsthilfezentrum München in Verbindung setzen.

Geschäftsstelle des Selbsthilfebeirats, c/o Selbsthilfezentrum München:

Erich Eisenstecken: Tel. 089/53 29 56 – 16

E-Mail: erich.eisenstecken@shz-muenchen.de

Ingrid Mayerhofer: Tel. 089/53 29 56 – 19

E-Mail: ingrid.mayerhofer@shz-munchen.de

Eva Parashar: Tel. 089/53 29 56 – 26

E-Mail: eva.parashar@shz-muenchen.de

Nähere Informationen zum Selbsthilfebeirat finden Sie unter:

www.selbsthilfebeirat-muenchen.de