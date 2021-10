Öffentlichkeitsfahndung nach schwerer Brandstiftung in Laim

Wie bereits berichtet, gingen am Donnerstag, 28.10.2021, gegen 04:10 Uhr, bei der

integrierten Rettungsleitstelle mehrere Notrufe bezüglich starker Rauchentwicklung in

einem Mehrfamilienhaus in München – Laim ein. Sofort rückten mehrere Einsatzkräfte der

Feuerwehr sowie der Polizei zur Örtlichkeit aus. Vor Ort wurden zwei Brandherde im

Bereich der Tiefgarage sowie in einem Appartement lokalisiert und im weiteren Verlauf

durch die Feuerwehr gelöscht.

Nach den aktuellen kriminalpolizeilichen Ermittlungen ist nun ein 71-Jähriger mit Wohnsitz

in München verdächtig, kurz zuvor den Brand in einer Wohnung und anschließend an

einem in der Tiefgarage abgestellten Pkw gelegt zu haben.

Der Tatverdächtige entfernte sich anschließend und ist seitdem flüchtig. Bisherige

Fahndungsmaßnahmen nach dem Verdächtigen erbrachten nicht den gewünschten

Erfolg. Die Staatsanwaltschaft München I ordnete daher heute eine

Öffentlichkeitsfahndung nach dem 71-Jährigen an.

Das Kommissariat 13 führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hauzenberger Straße und

Elsenheimerstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem

Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise (insbesondere zu dem Aufenthalt des

Tatverdächtigen) geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium

München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in

Verbindung zu setzen.

Unter diesem Link kann die Fahndung nach dem Tatverdächtigen abgerufen werden:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/bekannte-straftaeter/index.html