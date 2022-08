Organisierter Callcenterbetrug: Schockanruf in Moosach

In den Nachmittagsstunden des Dienstag, 30.08.2022, wurde eine über 70-Jährige mit Wohnsitz in München von ihrer vermeintlichen Enkelin angerufen. Diese schilderte ihr auf sehr emotionale und eindringliche Weise an einem tödlichen Verkehrsunfall beteiligt gewesen zu sein. Sie müsse deshalb eine „Kaution“ bei der Polizei hinterlegen. Die über 70-Jährige übergab daraufhin in unmittelbarer Nähe zu ihrer Wohnung anweisungsgemäß mehrere Tausend Euro an einen noch unbekannten Täter.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden hier durch die AG Phänomene der Münchner Kriminalpolizei geführt und dauern an.

Der Abholer wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 25 Jahre alt, 170 cm groß, schlank, nordeuropäische Erscheinung; er trug eine blaue Jeans, schwarzes T-Shirt mit viereckigem kleinen Aufdruck auf der rechten Brust

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Dachauer Straße und Georg-Brauchle-Ring (Moosach) gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3 -AG Phänomene- Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte: