Partnachplatz: 23-Jähriger niedergeschlagen und beraubt – Zeugenaufruf

Am Sonntag, 26.01.2025, gegen 00:15 Uhr, befand sich ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München im Bereich des Partnachplatzes. Unvermittelt wurde er von einer Gruppe, bestehend aus vier männlichen Personen, tätlich angegriffen. Durch zahlreiche Tritte und Schläge ging der 23-Jährige zu Boden. Im Anschluss entwendeten die Täter seine Jacke,

in der sich zudem die Geldbörse des 23-Jährigen befand. Anschließend flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung.

Der 23-Jährige fuhr daraufhin mit dem Bus in Richtung Harras. Dort vertraute er sich gegenüber Passanten an, welche die Polizei über den Notruf 110 verständigten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Der 23-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt und musste von einem Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. Die Tatbeute hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 16 Jahre, ca. 182 cm groß, kräftige Statur, südeuropäische Erscheinung, glatte Frisur; bekleidet mit roter Jacke

Täter 2:

Männlich, ca. 16 Jahre, ca. 182 cm groß, südeuropäische Erscheinung, dunkle lockige Haare, trug eine Zahnspange; bekleidet mit einer roten Jacke

Täter 3:

Männlich, ca. 185 cm groß, schlanke Statur, südeuropäische Erscheinung; bekleidet mit einer schwarzen Jacke der Marke Moncler

Täter 4:

Männlich, ca. 175 cm groß, schlanke Statur, südeuropäische Erscheinung; bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer orangfarbene Mütze

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Partnachplatz, Treffauerstraße und Partnachstraße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.