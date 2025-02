Raubdelikt – Festnahme von zwei Tatverdächtigen in Ramersdorf

Wie bereits berichtet, kam es am Montag, 10.02.2025, gegen 04:40 Uhr, zu einem Raubdelikt in der Haldenseestraße. Hierbei wurde ein Taxifahrer überfallen und eine Geldbörse mit einem dreistelligen Bargeldbetrag entwendet.

Am Mittwoch, 12.02.2025, meldete sich gegen 00:15 Uhr, eine Frau mit Wohnsitz in München bei der Polizei und gab an, dass zwei Männer, die sie bei sich in der Wohnung aufgenommen hat, über die Tat vom Montag gesprochen hatten.

Hierbei ergaben sich Anhaltspunkte, dass es sich bei den beiden Männern um die Tatverdächtigen handeln könnte. Streifen der Münchner Polizei wurden zur Wohnung geschickt und konnten dort zwei Männer feststellen. Diese wurde vorläufig festgenommen.

Es handelt sich hierbei um einen 20-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und einen 20-Jährigen mit italienischer Staatsangehörigkeit (beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland). Beide Männer wurden nach erfolgter Anzeigenerstattung der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl gegen beide.

Das Kommissariat 21 führt weiterhin die Ermittlungen.