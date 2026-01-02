Red Bull München gewinnt zum Jahresauftakt bei den Grizzlys Wolfsburg nach Penaltyschießen

WOB – RBM 2:3 n. P. | Oswald: „Der Coach hat die richtigen Worte gefunden“

Der EHC Red Bull München gewann am 35. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 bei den Grizzlys Wolfsburg mit 3:2 (0:2|0:0|2:0|0:0|1:0) nach Penaltyschießen und sicherte sich damit den sechsten DEL-Auswärtssieg in Folge. Vor 3.457 Zuschauern erzielte Veit Oswald den entscheidenden Treffer. In der regulären Spielzeit trafen ebenfalls Oswald und Yasin Ehliz für das Team von Trainer Oliver David, das in der Tabelle an Mannheim vorbeizog und nun Platz zwei belegt.

Spielverlauf

Nach der ersten guten Chance durch Wolfsburgs Matt White (1.) fanden die Red Bulls besser ins Spiel. Dennoch erzielten die Grizzlys den ersten Treffer, als der Puck glücklich bei Julian Chrobot landete, der Antoine Bibeau keine Chance ließ (5.). Mitte des Drittels drängten die Red Bulls auf den Ausgleich. Oswald hatte eine von mehreren guten Möglichkeiten, doch an Dustin Strahlmeier war kein Vorbeikommen. In der Schlussphase durften die Wolfsburger zweimal in Überzahl agieren: Nachdem die erste Möglichkeit ungenutzt blieb, fälschte Machacek einen Pass zielgenau ab (19.) und stellte den 2:0-Pausenstand her.

Weiter ging es mit intensivem Eishockey und überlegenen Münchnern. Wolfsburgs Offensive kam kaum zur Entfaltung, während sich die Red Bulls zahlreiche Chancen erspielten. Patrick Hager wurde für eine starke Einzelleistung jedoch nicht mit dem Anschlusstreffer belohnt (26.), zudem blieb München auch in drei weiteren Überzahlsituationen ohne Torerfolg. So endete der Mittelabschnitt torlos.

Auch im Schlussabschnitt gaben die Red Bulls zunächst den Ton an. In der 45. Minute durfte das Team von Trainer Oliver David jubeln: Oswald fälschte einen Schuss von Nikolaus Heigl zum 1:2 ab und brachte den viermaligen deutschen Meister wieder heran. Die Drangphase der Gäste wurde erst durch ein Wolfsburger Powerplay gestoppt, in dem Bibeau glänzend gegen Gemel Smith rettete (50.). Im Anschluss rannte München erneut an und erspielte sich weitere gute Möglichkeiten, doch Strahlmeier hielt seinen Kasten bis in die Schlussphase sauber. Eine Minute vor der Sirene war der Wolfsburger Schlussmann dann geschlagen: Ehliz erzielte mit einem Tor des Willens den 2:2-Ausgleich und erzwang die Verlängerung.

In der fünfminütigen Overtime ging es hin und her, ein Treffer fiel aber nicht. Die Entscheidung brachte das Penaltyschießen: Da sicherte Oswald den Red Bulls den Extrapunkt.

Veit Oswald:

„Es ist gerade nicht leicht mit den vielen Verletzten. Umso schöner ist es, ein Spiel so zu gewinnen. Der Coach hat in der ersten Drittelpause die richtigen Worte gefunden. Danach waren wir disziplinierter und haben kaum noch etwas zugelassen. Deshalb haben wir uns den Sieg verdient.“

Tore:

1:0 | 04:01 | Julian Chrobot

2:0 | 18:16 | Spencer Machacek

2:1 | 44:12 | Veit Oswald

2:2 | 59:02 | Yasin Ehliz

2:3 | 65:00 | Veit Oswald

Zuschauer:

3.457