Red Bulls nach 4:2 gegen Schwenningen zurück an der Spitze

RBM – SWW 4:2 | Hager: „Haben sehr dominant gespielt“

Red Bull München ist wieder Tabellenführer der PENNY DEL. Durch das 4:2 (2:2|2:0|0:0) gegen die Schwenninger Wild Wings liegt die Mannschaft von Don Jackson nun 0,003 Punkte vor den Adler Mannheim. Trevor Parkes, Maximilian Kastner und Patrick Hager mit einem Doppelpack sorgten mit ihren Toren vor 681 Zuschauern für den 14. Saisonsieg der Münchner.

Spielverlauf

Die Red Bulls tonangebend im ersten Drittel und mit der Führung in Minute sechs: Parkes legte geschickt in die Mitte, wo ein Schwenninger den Puck ins eigene Tor bugsierte. Sein 75. PENNY DEL-Treffer für den dreimaligen deutschen Meister. Eine Minute später meldeten sich die Gäste durch einen Powerplaytreffer von Travis Turnbull zurück. München reagierte unbeeindruckt und legte sofort den Vorwärtsgang ein. Es folgten schöne Angriffe und das 2:1 durch Kastner nach Vorarbeit von Justin Schütz und Zach Redmond (13. Minute). Die Wild Wings aber effizient und mit der schnellen Antwort: Daniel Pfaffengut sorgte noch in der gleichen Minute per Alleingang für den 2:2-Ausgleich.

München auch nach dem Seitenwechsel aggressiv und kreativ. Hager belohnte die Mannschaft von Don Jackson in der 24. Minute mit dem 3:2 (24.). Die Reaktion der Gäste blieb aus, dafür legten die Red Bulls nach: Der Kapitän der Hausherren setzte sich gegen einen Verteidiger durch, umkurvte dann Schlussmann Marvin Cüpper und vollendete die schöne Einzelleistung mit dem 4:2 (33.). Münchens Torhüter Daniel Fießinger verhinderte in der 38. Minute den Anschlusstreffer durch Tomáš Záborský.

Schwenningen startete schwungvoll in das Schlussdrittel, die Red Bulls verteidigten aber konzentriert. Wenn die Wild Wings vor dem Münchner Kasten auftauchten, war Fießinger zur Stelle. Der Schlussmann rettete in der 53. Minute gegen Pfaffengut und hatte seinen Anteil am ungefährdeten 4:2-Sieg seiner Mannschaft.

Patrick Hager:

„Wir haben über 60 Minuten sehr dominant gespielt, wenig zugelassen und verdient gewonnen.“

Endergebnis

Red Bull München gegen Schwenninger Wild Wings 4:2 (2:2|2:0|0:0)

Tore

1:0 | 05:24 | Trevor Parkes

1:1 | 06:21 | Travis Turnbull

2:1 | 12:08 | Maximilian Kastner

2:2 | 12:42 | Daniel Pfaffengut

3:2 | 23:34 | Patrick Hager

4:2 | 32:55 | Patrick Hager

Zuschauer:

681