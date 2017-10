ROCKAVARIA – Das Rock-Comeback am 09.06.2018 auf dem Königsplatz München

München, 23.10.2017 Bei einer fulminanten Premiere 2015 und gefeierten zweiten Ausgabe 2016, mit hochkarätig besetzten Line-Up, wurde dem Heavy Fan alles geboten was das Herz höher schlagen lässt. Nun meldet sich ROCKAVARIA nach einem Jahr der Auszeit mit einem Paukenschlag zurück! 2018 steigt die Rock-Party wieder, mitten im Herzen Münchens, auf dem KÖNIGSPLATZ!

Zwei Bühnen, zwei Tage, mit täglich 10 Bands, Rock vom Feinsten auf einem völlig neu konzipierten Königsplatz, mitten in der bayerischen Landeshauptstadt. „Unser Konzept eines urbanen Rock- Festivals wurde in der Vergangenheit vom Publikum sehr gut angenommen. Das hat uns ermutigt, Rockavaria weiter zu entwickeln und mitten in die Stadt umzuziehen. Die zentrale Lage und der Flair des Königsplatzes sind einmalig und das ist es auch, was wir unseren Gäste neben einem spannenden Line-Up und neben hohem Komfort bieten möchten. Wir freuen uns sehr, dass wir Rockavaria wieder zurück melden können“, so Andrea Blahetek- Hauzenberger, Geschäftsführerin des Veranstalters, der Global Concerts GmbH.

„In den Jahren 2015 und 2016 wurde Rockavaria vom Publikum, den Bands und den Medien so gut angenommen, dass es eine hervorragende Grundlage gibt, dieses Rock-Festival fortzuführen und dauerhaft zu etablieren. Wir wollten das Festival aber bewusst anders konzipieren. Noch zentraler, mehr Fokus auf eine besondere Location mit Atmosphäre und etwas kompakter. In diesem Sinne ist der Königsplatz maßgeschneidert und die neue Ausgabe von Rockavaria wird für 40.000 Rockfans ein großes Fest!“, so Christian Diekmann, Geschäftsführer der Global Concerts GmbH und Vorstand der DEAG.

Die Hauptbühne, die „King´s Stage“, wird gegenüber den Propyläen aufgebaut. Die zweite Bühne ist sprichwörtlich die „Green Stage“ und findet im schattigen Park hinter der Glyptothek Platz. Sie bietet knapp 3.000 Fans die Möglichkeit zu rocken.

Biergartenbereiche mit zahlreichen gastronomischen Angeboten sorgen für das leibliche Wohl. Großzügige Flächen zum Chillen sind auf dem weitläufigen Areal geplant. Das Gelände bietet täglich 20.000 Besuchern Platz und liegt nur fünf Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof München entfernt.

ROCKAVARIA 2018

Sa. 09.06.2018 und So. 10.06.2018

München – Königsplatz

Tickets und erste Infos zu Headlinern ab dem 27. Okt. 2017!

Zwei Tages und Tages Tickets sind ab dem 27.10.2017 bei myticket.de sowie unter Tel. 01806 – 777 111 (0,20€/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60€/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz) erhältlich.