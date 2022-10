Schlägerei am Ostbahnhof Bundespolizei sucht Schläger-Trio

Montagabend kam es am Münchner Ostbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Männern. Nach einer Rangelei geht ein 24-Jähriger zu Boden und drei Unbekannte treten und schlagen auf den am Boden liegenden Mann ein. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen, insbesondere nach zwei jungen Frauen die das Geschehen gefilmt haben sollen.

Der 24-jährige Afghane war gegen 22 Uhr am 3. Oktober mit seiner Freundin unterwegs, als sie in der östlichen Bahnsteigunterführung auf die dreiköpfige Männergruppe trafen. Aus bisher noch unbekannter Ursache kam es zum Streit und es begann eine Rangelei mit gegenseitigen Tätlichkeiten, in deren Verlauf der Afghane zu Boden ging. Am Boden wirkten die drei Unbekannten mit Faustschlägen und Fußtritten auf ihn ein, auch gegen den Kopf. Anwesende Reisende trennten die Parteien zunächst. Als sich das Geschehen in Richtung Hauptausgang verlegte, schlug einer der Unbekannten dem Afghanen derart mit der Faust ins Gesicht, dass dieser bewusstlos zu Boden ging. Die drei Männer entfernten sich daraufhin durch den Hauptausgang. Der in Kirchheim lebende 24-Jährige kam kurz darauf wieder zu sich und meldete den Vorfall bei der Bundespolizei am Ostbahnhof. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Afghane kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Er erlitt Verletzungen am Knie, Kopf und einem Auge, konnte das Krankenhaus zwischenzeitlich aber wieder verlassen.

Gegen die drei Männer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, gegen den Afghanen wegen einfacher Körperverletzung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere zwei Frauen, welche das Geschehen gefilmt haben sollen, werden gebeten sich bei der Bundespolizei unter folgender Nummer zu melden: 089 515 550 1111

Die drei Männer werden anhand der Aufzeichnungen der Videokameras wie folgt beschrieben:

-Ein hellhäutiger Mann (ca. 25 Jahre) Beschreibung: kurze blonde gelockte Haare, blonder Bart, beige Jacke, graue Kapuzenjacke unter der Jacke, blaue Jeans, schwarz/weiße Schuhe

– Ein hellhäutiger Mann (ca. 16 Jahre) Beschreibung: weiße Mütze, schwarze Daunenjacke, grauer Kapuzenpulli unter der Jacke, schwarze Sporthose, schwarz/weiße Schuhe

-Ein Mann mit südländischem Erscheinungsbild (ca. 25 Jahre) Beschreibung: kurze schwarze Haare, schwarze Lederjacke, blaue Jeans, schwarze Schuhe

-Alle drei mit schlanker bis athletischer Figur. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei den drei Männern vermutlich ebenfalls um afghanische Staatsangehörige.