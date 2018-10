Schubs an Rolltreppe führt zu drei Verletzten

Die Ungeduld eines 61-Jährigen auf einer Rolltreppe am Ostbahnhof führte am Dienstagnachmittag (23. Oktober) zu drei leicht Verletzten und Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung.

Ein nicht alkoholisierter 61-jähriger Deutscher fuhr gegen 17:15 Uhr am Münchner Ostbahnhof mit der Rolltreppe am Haupteingang zur Schalterhalle hoch. Weil es ihm – nach eigenen Angaben – nicht schnell genug ging, schubste er einen 53-jährigen Ghanaer von hinten weg. Der 53-Jährige schrie und beschimpfte den Schubser nachdem dieser bereits vorbei gewesen war. Der 61-Jährige kehrte noch auf der Rolltreppe um und schubste den Ghanaer nach unten. Dieser fiel gegen eine hinter ihm stehende 64-jährige Griechin, dabei solle er nach dem 61-Jährigen aus Berg am Laim getreten haben. Beim Sturz aller drei Personen auf der Rolltreppe erlitt die Frau aus Sendling neben einer schmerzhaften Schulterprellung auch einen blutenden Finger. Der Ghanaer klagte über Schmerzen im Rücken und der Berg am Laimer über Schmerzen am Oberschenkel und Gesäß. Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund liegen nicht vor. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen wechselseitiger Körperverletzung.