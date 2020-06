Spielstationen, Kunsthandwerk, kulinarische Genüsse – Erlebe jedes Wochenende entspannte Stunden auf dem Sommermarkt auf Schloss Kaltenberg

In diesem Sommer ist Schloss Kaltenberg an jedem Wochenende einen Ausflug wert: Immer von Freitag bis Sonntag öffnet dort nämlich der Sommermarkt seine Pforten und bietet Kunsthandwerk sowie besondere kulinarische Genüsse. Zahlreiche Spielstationen im weitläufigen Gelände sorgen zudem bei Kindern für Abwechslung. Und für Speis und Trank ist in der Ritterschwemme und im großen Waldbiergarten gesorgt. Das alles bei freiem Eintritt.

Schloss Kaltenberg? Da denkt jeder gleich an zwei Dinge: Ritterturnier und Bier. Natürlich nicht irgendein Bier, sondern das gute König Ludwig Dunkel aus der dortigen Schlossbrauerei. Und das Ritterturnier ist das größte Mittelalterfest der Welt, das normalerweise an drei Wochenenden im Juli auf Schloss Kaltenberg gefeiert wird – Mit hunderten Gauklern, Marketendern, Mittelaltervolk und einer epischen Ritterturnier-Show in der Arena, die man so nirgendwo zu sehen bekommt. Doch wie überall ist coronabedingt in diesem Jahr auf Schloss Kaltenberg alles ein wenig anders.

Um zumindest den bekannten und beliebten Kaltenberger Marktleuten die Saison zu retten, entstand die Idee für den Sommermarkt, der fortan immer von Freitag bis Sonntag jeweils von 11:30 bis 19:30 Uhr geöffnet ist. In dieser Zeit können die Marktleute ihre Stände kostenfrei auf Schloss Kaltenberg aufbauen. Es gibt zum Beispiel feine Seifen von der Seifensiederin, edle Rentierfelle, handgearbeitete Lederwaren, Masken und Schreibwaren, Ritterspielzeug und auch das eine oder andere kulinarische Schmankerl, wie etwa geräucherte Wurst-Spezialitäten. In den kommenden Wochen hoffen die Veranstalter das Marktangebot Stand für Stand weiter ausbauen zu können.

Doch auf dem Sommermarkt kann man nicht nur die abwechslungsreichen Sortimente an den Marktbuden stöbern. Wer mit Kindern nach Kaltenberg kommt, findet im weitläufigen Gelände zusätzlich zahlreiche Spielstationen für Kinder. Es gibt zum Beispiel Wurfbuden, einen Maltempel oder das große Schaukelhaus. Da kommt garantiert keine Langeweile auf.

Für Speis und Trank ist entweder in der Ritterschwemme oder im großen Waldbiergarten gesorgt. Wie überall auf den Schlossgelände wird sichergestellt, dass sich auch hier die Abstandsregeln problemlos einhalten lassen. Neben klassischen Biergartenschmankerln oder der modern interpretierten bayerischen Küche mit Pfiff kann man auch zu einem der mit allerlei Leckereien gefüllten Picknickkörbe greifen. Anschließend sucht man sich sein eigenes lauschiges Plätzchen auf dem Gelände suchen und genießt ein paar entspannte Stunden auf Schloss Kaltenberg. Und das Beste ist: Der Eintritt zum Sommermarkt und auch die Spielstationen sind kostenfrei.