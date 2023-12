Sturmschäden in Grünanlagen und auf Friedhöfen

Aufgrund der Schäden durch das Sturmtief Zoltan warnt das Baureferat davor, Parks und Grünanlagen zu betreten und empfiehlt, die Nähe von Bäumen generell zu meiden. Davon sind auch die Isarauen betroffen.

Alle städtischen Friedhöfe sind wegen des Sturms bis einschließlich Samstag geschlossen. Bestattungen werden wie geplant durchgeführt. Die Trauergäste werden am Eingang abgeholt, zur Trauerhalle bzw. Grabstätte begleitet, und danach wieder zum Ausgang gebracht.

Am Vormittag des Heilig Abends werden die Friedhöfe dann auf etwaige Schäden und Risiken für die Besuchenden überprüft. Diese Prüfung ist zeitaufwändig und wird bis in den späten Vormittag dauern. Danach wird entschieden, ob alle Friedhöfe wieder geöffnet und auch die Weihnachtskonzerte auf den Friedhöfen wie geplant stattfinden können. Aktuelle Informationen hierzu gibt es an Heilig Abend ab ca. 11 Uhr unter https://stadt.muenchen.de/buergerservice/gesundheit-soziales/tod.html