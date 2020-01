Süddeutschlands DIY-Fans fiebern 25. CREATIVMESSE entgegen – 28.2. bis 1.3.2020 im MOC München

– Do it yourself: Bayerns größtes Lifestyle-Festival feiert Jubiläum

– Alles, außer gewöhnlich – Markt der Phantasie als ultimatives Erlebnis- und Einkaufsparadies

– Über 150 Aussteller mit inspirierendem Material, Werkzeug, Profi-Tipps, Kreativ-Workshops und Mitmachangeboten für Kids

– Nähen, stricken, basteln, Floristik und vieles mehr – Hauptsache wertig, nachhaltig und originell

– CREATIVlounge – Selbermachen ist kreative Wellness und Ausdruck von Lifestyle

– Mehr als 20.000 Besucher zum 25. Jubiläum erwartet

– DIY-Szene wird jünger, individueller und phantasievoller, setzt Akzente bei gesellschaftlichen Themen

„Soafaseidn“ — weiß noch jemand was das ist oder wie Makramee, filzen und drechseln geht? Auf der CREATIVMESSE machen sich Fashionfans, Hobbydesigner*innen und alle, die die Faszination des Selbermachens für sich entdecken wollen schlau. Sie versuchen sich in traditionellen und brandneuen Techniken, knüpfen Maschen und inspirierende Kontakte, zaubern floristische Kunstwerke oder gestalten ihr Trend-Bag für nachhaltiges Shoppen. Dafür stöbern sie u.a. nach ausgefallenen, hochwertigen Stoffen, Wollen, Garnen, Stempeln, Bändern, Papier, Pinseln, Stiften, Perlen und Schmuckzubehör.

Seit 25. Jahren beflügelt die CREATIVMESSE als Erlebnis- und Einkaufsparadies mit ihrer Mischung aus Trendschau, Vorführungen und Workshops eine stetig zunehmende Zahl von DIY-Fans aus ganz Süddeutschland für Hobby und Beruf. Über 20.000 Besucher hatten sich auf Bayerns größtem Lifestyle-Festival im letzten Jahr den kreativen Kick und Profi-Tipps geholt oder Anregungen für Kita und Unterricht mit nach Hause genommen.

Ob stricken, nähen, basteln, malen, plotten, stanzen, quilten, flechten, Scrapbooking oder aus Wegwerfartikeln, Sneakern von der Stange und ausgemusterten Klamotten Hingucker für Outfit, Wohnungs-und Oster-Deko zaubern: Kaum ein Hobby ist so vielfältig, lässt den individuellen Freiraum, um phantastische Ideen mit oft einfachen Mitteln umzusetzen. Aussteller der CREATIVMESSE präsentieren das notwendige Equipment: Anfassen, Ausprobieren, selbstgemachte Glanzstücke mit nach Hause nehmen ist ausdrücklich erwünscht.

Auf die Anhänger handgefertigter Unikate warten Naturkosmetik, Designer-Schmuck, Hüte, Kleider, originelle Osterdeko und Accessoires aus fernen Ländern. Hobby-Köche finden Kräuter, Gewürze, besondere Öle und Spezialitäten für höchste Gaumenfreuden.

Nähen (40%) und Stricken (28%) bleiben an der Spitze der Beliebtheitsskala (Studie „Nutzungsverhalten Handarbeit“ 2/2018, Verband Initiative Handarbeit). Heiß begehrt sind deshalb die Plätze beim Strick-Treff der Bloggerin Joél Joél in der CREATIVlounge am Samstag von 14:00h bis 17:00h. Also Anfänger und Fortgeschrittene: Strickprojekt mitbringen und bei einem gemütlich-inspirierenden Plausch die Nadeln klappern und die Seele baumeln lassen. Bekannt ist die waschechte Münchnerin unter ihrem Label „Joél Joél – handmade 4 friends“. „Flauschrausch“ heißt das 2. Buch, das sie gemeinsam mit anderen leidenschaftlichen Strick-Designerinnen 2020 herausgebracht hat.

Luxus für body & soul, Schönes mit einzigartigem Schick, Nützliches mit unverwechselbarer Note

Hoch im Kurs steht selbstgemixter Luxus für body & soul wie Body Butter gießen und die Herstellung farbenfroher, duftender Seifen, womit wir wieder beim Soafaseidn wären. Mit selbstgesteckten Blumenarrangements langanhaltend frische, aufsehenerregende Tischdekorationen zaubern, Mosaike oder Patchquadrate- und Brücken stricken, Kugelschreiber drechseln, Makramee Armbänder fertigen, individuelle Schmuckstücke aus Perlen und Steinen kreieren, Pumphosen, Mützen und Taschen nähen, das sind nur einige der vielfältigen Mitmachaktionen.

Profis begeistern mit zündenden Ideen und -Anleitungen erwachsene DIY-Fans ebenso wie den Nachwuchs, der u.a. beim Basteln von Sandbildern oder Mosaiken in der Glaswerkstatt auf den Geschmack kommt.

Das Workshop-Angebot reicht von der Unterweisung in Kalligraphie, Handlettering, in der Gestaltung von Papier für z.B. verheißungsvolle Geschenkverpackungen, Grußkarten oder auch von Stoffen in Meshwork-Stoffflechtkunst bis zu Draht weben und Ketten häkeln. Selbstgenähte oder gehäkelte Taschen, Beutel und Rücksäcke, auch die Gürteltasche feiern als top-modisches Streetstyle-Accessoire ihr come back und mit dem guten alten Shopping-Netz lässt sich mit gutem Gewissen einkaufen.

„Alles, außer gewöhnlich, Vielfalt statt Einfalt ist unser Credo und der Anspruch unserer Aussteller“, erklärt Veranstalterin Petra Griebel, Geschäftsführerin der MPA Public Relations & Event Agentur den Erfolg der CREATIVMESSE. „Spaß am Selbermachen, Dingen den ganz persönlichen Stempel aufdrücken, die Lust auf Sachen mit Wertigkeit, die das grüne Gewissen bedienen als Statement gegen Fast-Fashion und Massenkollektion, das sind neben Selbstverwirklichung, Selbstfindung und achtsamem Lebensstil Motive für’s Handarbeiten“.

„Die Szene wird immer innovativer, individueller, vielfältiger, jünger und vernetzter. Knapp 60% unserer Besucher sind nicht älter als 45 Jahre, stehen also mitten im Leben“. Knapp die Hälfte von ihnen kam 2019 aus der Metropolregion München, viele auch aus dem benachbarten Ausland. 18.000 begeisterte Fans hatten lt. Ergebnis der Befragung ihr Kommen zur Jubiläumsveranstaltung 2020 angekündigt. Nicht zuletzt deshalb rechnen die Veranstalter zur 25. CREATIVMESSE wieder mit einem neuen Besucherrekord.

Wann: 28. Februar bis 1. März 2020

Wo: MOC Veranstaltungscenter München | Lilienthalallee 40 | 80939 München Öffnungszeiten: Freitag, Samstag und Sonntag: 10-18 Uhr

Eintrittspreise: Tageskarte 10€, Kinder 4-13 Jahre 5 €, Kinder und Jugendliche, Schüler*innen/Studenten*innen und Menschen mit Behinderung* 8€, Nachmittagskarte ab 16.00h 6€, Kinder bis 3 Jahren frei.

* Schüler*innen/Studenten*innen und Menschen mit Behinderung nur gegen Vorlage eines gültigen Ausweises.

Ticketvorverkauf über EVENTIM startet demnächst.