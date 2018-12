Taschendieb in Fürstenried festgenommen

Am Samstag, 08.12.2018, gegen 17.35 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion 29 einen schlafenden Fahrgast in der Münchner U-Bahn am Bahnhof Fürstenried-West.

Im Rahmen dieser Kontrolle konnten bei dem 22-jährigen Senegalesen zwei Mobiltelefone und eine Kreditkarte und eine EC-Karte aufgefunden werden, die ihm nachweislich nicht gehörten. Der 22-Jährige gab an, dass er die Gegenstände von einer ihm unbekannten Personen bekommen hätte.

Die weiteren Ermittlungen über den Eigentümer ergaben dann, dass diesem die Gegenstände am Vorabend in einer Lokalität in der Münchner Innenstadt entwendet worden waren.

Der 22-Jährige wurde daraufhin festgenommen und wird nun dem Ermittlungsrichter vorgeführt.