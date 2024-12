Tatverdächtiger nach Einbruch in zwei Wohnhäuser festgenommen

Am Sonntag, 08.12.2024, gegen 10:30 Uhr, wurde die integrierte Rettungsleitstelle über eine Person auf einem Hausdach eines mehrstöckigen Wohnanwesens in der Altstadt informiert. In der Folge wurde auch die Polizei über diesen Umstand in Kenntnis gesetzt.

Sofort wurden mehrere Polizeistreifen sowie die Feuerwehr zum Einsatzort geschickt. Mit Hilfe der Feuerwehr konnte ein Mann über die Feuerleiter vom Hausdach geborgen werden. Bei der Person handelt es sich um einen 58-Jährigen mit Wohnsitz in München, welcher nicht am Einsatzort wohnhaft ist.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 58-Jährige sich zuvor gewaltsam Zugang zu den Dachböden im obersten Geschoss des Hauses und zu einer Dachgeschosswohnung des Nachbaranwesens verschafft hatte. Aus beiden Anwesen entwendete er Kleidungsstücke. Der 58-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Der Tatverdächtige wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Nach der medizinischen Versorgung wurde der 58-Jährige der Haftanstalt überstellt. Am Montag, 09.12.2024, erließ ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaftbefehl.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.