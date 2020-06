Taxifahrer angegriffen und geschlagen

Am Freitag, 12.06.2020, gegen 23:15 Uhr, stieg ein unbekannter männlicher Fahrgast am

Candidplatz in das Taxi eines 56-jährigen Münchners zu und ließ sich zu einem Hotel im

Münchner Westend fahren.

Am Zielort in der Landsberger Straße gerieten der unbekannte männliche Fahrgast und

der Taxifahrer zunächst in eine verbale Streitigkeit, da der Fahrgast die Richtigkeit des

angefahrenen Zielortes in Zweifel zog. In der weiteren Folge schlug der auf der Rückbank

befindliche Fahrgast mehrmals mit der Faust auf das Gesicht des Taxifahrers ein und

nahm ihn schließlich in den Würgegriff.

Dem 56-jährigen Münchner gelang es jedoch während des körperlichen Angriffs den

Notknopf im Fahrzeug zu betätigen und laut um Hilfe zu schreien. Daraufhin ließ der

unbekannte Täter von seinem Opfer ab und flüchtete aus dem Taxi von der Landsberger

Straße stadteinwärts in Richtung Bayerstraße. Der Taxifahrer wurde bei dem Vorfall leicht

verletzt. Er alarmierte den Polizeinotruf 110.

Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand entwendete der unbekannte Täter nichts aus dem

Fahrzeug. Allerdings flüchtete er ohne das Beförderungsentgeld zu entrichten.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte)

geführt.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, Drei-Tage-Bart; bekleidet mit blauer Jacke;

er führte einen braunen Lederrucksack mit sich.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.