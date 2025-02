U6-Verstärkung zum Fußballspiel in Fröttmaning, U3 abends im Norden verkürzt

Am Sonntag, 23. Februar, verstärkt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) die U6 nach dem Bundesliga-Spiel in der Allianz Arena. Damit die zusätzlichen Züge in der Innenstadt trotz der Einschränkungen durch die große U-Bahn-Baustelle „freie Bahn“ haben, kann die U3 voraussichtlich zwischen 19:30 und 21:30 Uhr im nördlichen Abschnitt nur zwischen Moosach und Münchner Freiheit verkehren.

Fahrgäste der U3 werden gebeten, am Sonntag ab 19:30 Uhr im Abschnitt zwischen Moosach und Sendlinger Tor auf die Linien U1 (Olympia-Einkaufszentrum) bzw. U2 (Scheidplatz) auszuweichen und die U6 nach Möglichkeit zu meiden. Die Information erfolgt zusätzlich über Durchsagen und die Fahrtzielinformation an den Bahnsteigen der U3. Fahrgäste der U6 bittet die MVG um Geduld, wenn es trotz des Zusatzangebots zu Überlastungen kommt. Der U6-Bahnhof Fröttmaning wird dann – wie in solchen Fällen aus Sicherheitsgründen geboten – jeweils für wenige Minuten gesperrt bis am Bahnsteig wieder genug Platz für nachrückende Fahrgäste ist.

Auf dem Südast Brudermühlstraße – Fürstenried West fährt die U3 ohne weitere Einschränkungen. Zwischen Sendlinger Tor bzw. Hauptbahnhof und Brudermühlstraße sind aufgrund der Baustelle planmäßig die Ersatzbuslinien U3 und X3 im Einsatz. Zwischen Sendlinger Tor und Implerstraße können Fahrgäste auch auf den Pendelzug umsteigen.