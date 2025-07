Umleitungen am Samstag wegen Konzert am Königsplatz

Wegen des Konzerts von Andreas Gabalier ist der Königsplatz am Samstag, 2. August, für den Verkehr gesperrt. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) muss deshalb von ca. 6 Uhr bis Betriebsende mehrere Buslinien umleiten.

Beim CityRing 58/68 und der MVG-Museenlinie 100 entfällt in beiden Richtungen die Haltestelle Königsplatz. Die Haltestelle Technische Universität kann in Richtung Hauptbahnhof nicht bedient werden. In Richtung Ostbahnhof wird die Haltestelle Elisenstraße zur SEV-Haltestelle Hauptbahnhof Nord östlich der Einmündung Elisenstraße/Dachauer Straße verlegt.

Die Ersatzbusse der Linien 27 und N27 werden zwischen Karlsplatz (Stachus) und Pinakotheken umgeleitet. Die Haltestellen Ottostraße und Karolinenplatz entfallen in beiden Fahrtrichtungen.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de sowie in der App MVGO.