Untergiesing: Nach Handel mit Betäubungsmitteln festgenommen

Polizeiliche Ermittlungen führten am Donnerstag, 31.03.2022 in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft München I und dem Amtsgericht München zu einem Durchsuchungsbeschluss bei einem 27-jährigen Münchner aus Untergiesing.

Im Zuge der Durchsuchung, die am Donnerstag, 31.03.2022 in der Wohnung des 27-Jährigen stattfand, konnte in einem Zimmer mehrere hundert Gramm Betäubungsmittel, ein Klappmesser sowie mehrere tausend Euro Bargeld aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Der 27-Jährige wurde sofort festgenommen und in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München verbracht. Ein Ermittlungsrichter erließ einen Haftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 82 des Polizeipräsidiums München geführt.