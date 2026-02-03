Verteidigungsminister Pistorius trägt sich ins Gästebuch der Stadt ein

Die Bundesregierung zu Gast im Rathaus: Verteidigungsminister Boris Pistorius hat sich am Montag im Rahmen eines Besuchs in München im Amtszimmer von Oberbürgermeister Dieter Reiter ins Große Gästebuch der Stadt eingetragen. Zuvor hatten Pistorius und OB Reiter gemeinsam das Karrierecenter der Bundeswehr an der Dachauer Straße besucht. Pistorius hielt seinen Besuch in München mit folgenden Worten im Großen Gästebuch fest: „Mit großer Wertschätzung für die bayerische Landeshauptstadt als Ort des Dialogs und der internationalen Verständigung. München ist ein zuverlässiger Partner der Bundeswehr im Dienst unserer Freiheit und Sicherheit. Und auch persönlich verbindet mich viel mit München!“

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Ich freue mich sehr, dass Verteidigungsminister Boris Pistorius mich im Rathaus besucht hat und wir zuvor zusammen das Karrierecenter der Bundeswehr besichtigen konnten. Mit Inkrafttreten des Wehrdienst-Modernisierungsgesetzes kommt diesem eine zentrale Rolle bei der Organisation der Musterung und damit der Personalgewinnung für die Bundeswehr zu.“

Das Karrierecenter der Bundeswehr München leistet mit 13 Beratungsbüros einen wichtigen Beitrag zur Personalgewinnung in ganz Bayern. Zu seinem Aufgabenspektrum zählen unter anderem die Eignungsfeststellungs- und Auswahlverfahren sowie die Koordination von Reservedienstleistungen.