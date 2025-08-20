Verwirrter Mann greift mehrer Frauen am Innsbrucker Ring an

Am Dienstag, 19.08.2025, gegen 22:15 Uhr, griff ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in München unvermittelt nacheinander im Bereich des Innsbrucker Rings mehrere Frauen an.

Zunächst packte er eine 25-Jährige mit Wohnsitz in München an den Haaren und zog sie zu Boden, wodurch sie leicht verletzt wurde. Anschließend ging er den Innsbrucker Ring in Richtung Berg-am-Laim-Straße davon.

Kurz danach griff er eine 30-Jährige mit Wohnsitz in München am Innsbrucker Ring an und schubste sie, wodurch diese zu Boden fiel. Daraufhin eilte ihr eine 24-Jährige mit Wohnsitz in München zu Hilfe und gemeinsam verfolgten sie den 29-Jährigen.

Dieser trat daraufhin gegen das Fahrrad der 24-Jährigen, woraufhin diese stürzte und sich verletzte.

Anschließend flüchtete der 29-Jährige in Richtung Echardinger Grünstreifen.

Die 25-Jährige verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110. Aufgrund des vorliegenden Sachverhalts wurden direkt mehrere Polizeistreifen der Münchner Polizei zur Tatörtlichkeit geschickt. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich konnte der 29-jährige Tatverdächtige erkannt und vorläufig festgenommen werden.

Der 29-Jährige wirkte auf die Einsatzkräfte stark verwirrt und psychisch sehr auffällig. Er wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Die angegangenen Frauen wurden jeweils leichter verletzt, benötigten nach rettungsdienstlicher Abklärung vorerst aber keine weitere medizinische Versorgungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.