We Love the 90´s – 07.12.2019 Zenith – Die Kulturhalle

Die 90er waren musikalisch eine großartige Zeit, in der die Grundlagen für all die elektronischen Spielarten der Musik, die heute die großen Produzenten von Diplo bis Alle Farben beeinflussen, gelegt wurden. Aus House und Techno destillierten findige Producer einen einmaligen Sound, der bis heute seit dem ersten Hören im Kopf bleibt und auf jeder Party zündet. Warum nicht also all diese wunderbare Kreativität bündeln und zurück auf die Bühnen bringen, dachten sich die Macher von We Love The 90’s. Inzwischen ist die Konzertreihe mit mehr als 300.000 Besuchern in Europa die erfolgreichste 90s-Revival-Party der Welt. Im kommenden Jahr kommt die Mega-Show endlich auch für vier Termine nach Deutschland, um ein Jahrzehnt von Musik zu feiern, welches aus der Welt der Popmusik nicht mehr wegzudenken ist. Folgende Künstler und Künstlerinnen werden live dabei sein und ihre größten Hits präsentieren:

Jenny Berggren from Ace Of Base

2 Unlimited

Vengaboys

Haddaway

Dr. Alban

Whigfield

Snap!

Captain Jack

Mr. President

Rednex

DJ Sash!

Twenty 4 Seven

Tickets sind telefonisch unter 01806 – 570070 (0,20 € / Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 € / Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen), im Internet unter www.eventim.de sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Bitte beachten Sie die folgenden, für München geltenden Jugendschutzregelungen: Kinder unter 6 Jahren erhalten keinen Zutritt zu der Veranstaltung. Kinder zwischen 6 und unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder einer erziehungsbeauftragten Person eingelassen werden.

Tickets: www.muenchenticket.de