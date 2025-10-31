Weihnachts- und Wintermarkt 2025 am Flughafen München

Auch 2025 kehrt der beliebte Weihnachts- und Wintermarkt ins festlich geschmückte Forum des Munich Airport Centers zurück und verwandelt den Platz erneut in ein stimmungsvolles Winterwunderland. Zwischen funkelnden Lichtern und duftenden Tannen genießen Besucher die besondere Atmosphäre des weihnachtlich dekorierten Tannenwaldes.

Rund um die große Eisfläche laden zahlreiche Stände zu einer kulinarischen Entdeckungsreise ein – von herzhaften Schmankerln über süße Leckereien bis hin zu wärmendem Glühwein. Auf der Bühne sorgen abwechslungsreiche Live-Auftritte für gute Laune und festliche Klänge, die jeden in Weihnachtsstimmung versetzen.

Dank der größten überdachten Freifläche Europas kann der Weihnachts- und Wintermarkt am Flughafen München bei jedem Wetter in vollen Zügen genossen werden. Ob als gemütlicher Treffpunkt mit Freunden oder als stimmungsvoller Zwischenstopp vor der Reise – hier wird die Vorfreude auf die schönste Zeit des Jahres gemeinsam erlebt.

14.11. bis 28.12.2025

Öffnungszeiten

Montag bis Sonntag: 11 Uhr bis 21 Uhr

Heiliger Abend, 24.12.2025: 11 Uhr bis 16 Uhr

Ort

MAC-Forum

Terminalstraße Mitte 18

85356 München-Flughafen

