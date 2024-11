Winterzauber auf dem Viktualienmarkt 2024

Am Freitag, 22. November, beginnt der diesjährige Winterzauber auf dem Viktualienmarkt. Bis 4. Januar verkaufen 26 Händler*innen an ihren Ständen spezielle Leckereien. Von Montag bis Samstag verzaubert der Markt die Besucher*innen mit dem Duft von Glühwein und außergewöhnlichen Spezialitäten – wie beispielsweise Glüh-Kombucha, ungarische Beigli, Kimchi-Toasts, gegrillte Croissants oder Panettone-Sandwiches. Das Vorbeischauen lohnt sich – auch für Kinder. Am Biergarten gibt es eine Marktkrippe zu bestaunen und am 6. Dezember schaut der Nikolaus von 16 bis 18 Uhr vorbei. Mehr Infos zu den teilnehmenden Ständen sowie einen Übersichtsplan gibt es unter stadt.muenchen.de/infos/viktualienmarkt.

In der dunklen Jahreszeit leuchten erneut zahlreiche Lichtinstallationen den Besucher*innen den Weg am Viktualienmarkt. Insgesamt 54 Straßenlaternen auf dem Marktgelände wurden mit Lichterketten geschmückt. Der Maibaum ist natürlich das Highlight: mit tausenden glitzernden Lichtpunkten umwickelt, leuchtet er als Münchner Wahrzeichen. Verwendet werden ausschließlich stromsparende LED-Leuchtmittel.

Kommunalreferentin Jacqueline Charlier, 1. Werkleiterin der Märkte München: „In Münchens guter Stube ist alles bereit für den Winterzauber. Mit dem traditionellen Anleuchten des Maibaums starten wir heuer in die Vorweihnachtssaison am Viktualienmarkt. 26 Standl verkaufen zum normalen Sortiment weihnachtliche Leckereien und Besonderheiten – und das bei stimmungsvoller und stromsparender Beleuchtung. Gut finde ich auch, dass es dieses Angebot bis einschließlich 4. Januar gibt. Wer im Weihnachtsstress keine Zeit für einen Marktbesuch hat, schaut einfach zwischen den Feiertagen vorbei. Den Viktualienmarkt kann man im Winter mit allen Sinnen genießen. Viel Spaß beim Einkaufen!“