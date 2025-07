„Zamanand Summer Village“: Münchens Innenstadt wird am 26. und 27. Juli zur nachhaltigen Festival-Oase

Das beliebte Zamanand Festival bringt am letzten Juliwochenende eine sommerliche Sonderausgabe mitten in die Stadt. Nach 180 000 Besucher*innen im Frühjahr setzt das Zamanand Festival in Kooperation mit dem Referat für Klima- und Umweltschutz und M-net seine Erfolgsgeschichte im Hochsommer fort. Aufgrund der terminlichen Vorverlegung (IAA Mobility im September) findet das zweite Festival des Jahres erstmals als kompakte, urbane Sommer-Edition statt: das „Zamanand Summer Village“. Dabei bleibt sich das Festival treu: Kostenloser Eintritt, ein klares Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und sozialem Zusammenhalt – diesmal noch intensiver und dialogorientierter.

Festivalleiter Manuel Schaumann erläutert das Konzept für den Sommer: „Das ‚Zamanand Summer Village‘ ist unser kreatives Stadtlabor. Zwei Tage lang testen wir neue Formate – von Late-Night-Programmen bis zu Mobility-Labs – und nehmen das Feedback direkt mit ins Jahr 2026, wenn Zamanand wieder die ganze Länge der Ludwigstraße bespielt. Wir nutzen die Verkleinerung der Festivalfläche auf etwa 2/3 gezielt, um das Erlebnis neu zu denken und alternative Aufbauvarianten zu testen. Diese Konzepte, die jetzt im kleineren Rahmen ausprobiert werden, möchten wir 2026 wieder auf die gesamte, bekannte Festivalstrecke bringen.“

Zwischen Odeonsplatz und Oskar-von-Miller-Ring, ergänzt um den wunderschönen Wittelsbacher Platz, entsteht so ein neuer, urbaner Festivalraum voller Atmosphäre und Begegnung. Diese Verdichtung bietet den Besucherinnen und Besuchern ein vielfältiges Erlebnis auf einem Rundkurs.

Gesellschaftliches Engagement: Als gemeinnützige Organisation bietet das Zamanand kostenlose Standflächen für NGOs aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Soziales und Kultur. Damit fördert das Festival aktiv gesellschaftlichen Dialog und Engagement.

Highlights auf kompakter Fläche:

6 Bühnen mit Live-Musik, Poetry Slams, Foren, Bildungsangeboten und Late Night Programm

Über 100 Stände mit Informations- und Mitmachangeboten, sowie vielfältige Gastronomie

Car-Free Mobility Lab mit zahlreichen Kooperationspartnern

Das vollständige Programm gibt es online unter: www.zamanand.de

BUSUMLEITUNGEN:

Die Buslinien 100, 153, 154, N40, N41 und N45 werden in diesem Zeitraum umgeleitet

Ausblick 2026: Das Zamanand Festival wird 2026 wieder in seiner vollen Größe zurückkehren (TERMINE: 20./21. Juni 2026 und 12/13 September 2026 ).